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В Уфе жители просят провести водопровод в частные дома на окраине

30 ноября 2016, 18:28
Предложения по расходам на водоснабжение в бюджет на 2017 год поступили сразу из двух районов.

На публичных слушаниях по проекту бюджета Уфы, которые прошли сегодня в Городском дворце культуры, было внесено сразу два предложения по строительству водопровода. В обоих случаях это частные сектора, которые территориально входят в границы городского округа.

С первым предложением по строительству водопровода выступила представительница поселка Никольский, который входит в Орджоникидзевский район Уфы. Здесь всего 66 домов, в котором проживают 230 человек. В последнее время эти люди страдают от острой нехватки питьевой воды. Центрального водоснабжения здесь нет, а в колодцах воды все меньше.

- Вода стремительно уходит, - пояснила в своем выступлении жительница поселка Светлана Шлямова. - В этом году воды в колодцах нет с лета. Возим воду кто как может - в канистрах, баках. Обыкновенные бытовые вопросы превратились для нас в серьезные проблемы. Из-за нехватки воды помимо прочего возникает угроза пожарной безопасности. А около нас проходят 17 веток нефтепроводов.

Аналогичная проблема - в частном секторе на улицах Кустарево-Ольховая в Демском районе Уфы. Здесь нет чистой воды, а та что есть не пригодна для питья. Как сообщила на публичных слушаниях местная жительница Миляуша Галимзянова, город уже вкладывал средства в строительство на данном участке водопровода, но работы не были доведены до конца.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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