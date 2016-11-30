В Уфе жители просят провести водопровод в частные дома на окраине

Аналогичная проблема - в частном секторе на улицах Кустарево-Ольховая в Демском районе Уфы. Здесь нет чистой воды, а та что есть не пригодна для питья. Как сообщила на публичных слушаниях местная жительница Миляуша Галимзянова, город уже вкладывал средства в строительство на данном участке водопровода, но работы не были доведены до конца.