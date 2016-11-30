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В Москве пройдет вечер татарских и башкирских песен

30 ноября 2016, 15:43
Также пройдет выставка картин башкирских художниц.

11 декабря в 15:00 в Москве в зале татарского культурного центра пройдет уникальный творческий вечер татарской и башкирской музыки «Җырлы гомер» («Жизнь как песня»).

В зале состоится встреча с легендарным композитором Римом Хасановым, песни которого исполняют практически все «звезды» татарской и башкирской эстрады, начиная от Хайдара Бигичева и заканчивая Алсу.

Зрители услышат татарские и башкирские песни прошлых лет. Участие примут заслуженная артистка Башкортостана и Татарстана Наиля Фатехова, заслуженная артистка Татарстана Роза Хабибуллина, выступят самодеятельные коллективы Татарского культурного центра Москвы, Башкирского культурного центра "Аҡ тирмә", самодеятельные татарская и башкирская театральные студии. Также будет развернута выставка картин группы уфимских художниц «Чак-чак» и выставка фотографий о Башкортостане, книг и дисков авторов.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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