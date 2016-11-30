В Москве пройдет вечер татарских и башкирских песен

Зрители услышат татарские и башкирские песни прошлых лет. Участие примут заслуженная артистка Башкортостана и Татарстана Наиля Фатехова, заслуженная артистка Татарстана Роза Хабибуллина, выступят самодеятельные коллективы Татарского культурного центра Москвы, Башкирского культурного центра "Аҡ тирмә", самодеятельные татарская и башкирская театральные студии. Также будет развернута выставка картин группы уфимских художниц «Чак-чак» и выставка фотографий о Башкортостане, книг и дисков авторов.