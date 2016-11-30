В Башкирии земельные участки для многодетных семей не обеспечены инфраструктурой

Поправки в закон вызвали споры в депутатском корпусе. Правительство республики вынесло свое отрицательное заключение, в котором отметило, что для исполнения данных поправок в бюджете Башкирии денег нет, и ежегодно на строительство инфраструктуры для таких участков требуется 1,6 миллиардов рублей. Депутат Вадим Старов сказал, что ему позиция правительства понятна, и сегодня лишние деньги в казне не валяются. Но он не согласен с суммой, которая была озвучена и, по его мнению, она взята с потолка. Есть различные инвестиционные программы, которые могут удешевить данный вид работ и должна быть создана специальная экспертная группа для проработки данного вопроса. По словам депутата Франиса Сайфуллина, предлагая такие поправки надо указывать и источники финансирования. Бюджет не резиновый и его дефицит на 2017 год составляет 9,5 миллиардов рублей. Справедливости ради скажем, что правительство немного лукавит, когда говорит, что денег на эти цели нет. В этом году ожидается профицит бюджета на сумму в 15 миллиардов рублей, и можно было бы выделить из них хотя бы 500 миллионов на строительство инфраструктуры на земельных участках, выделяемых для ИЖС. Пока же многодетные семьи, которые в большинстве своем имеют небольшие доходы столкнулись с серьезной проблемой. В качестве примера приведем один факт озвученный депутатом Загиром Хакимовым. В деревне Самохваловка Уфимского района энергосети требуют от многодетных семей строящих дома по 5 миллионов рублей. Сумма просто огромная даже для обеспеченных людей. А что же говорить тогда о многодетных семьях?