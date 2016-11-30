Утверждено жюри конкурса литераторов-переводчиков к 100-летию Мустая Карима

Конкурс переводчиков с башкирского языка проводится в преддверии 100-летия со дня рождения Народного поэта Башкортостана Мустая Карима, предстоящего в 2019 году. Победители конкурса получат льготные возможности при зачислении в Литературный институт имени А.М. Горького на бюджетное отделение.