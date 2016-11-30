«Уфа» проиграла в Санкт-Петербурге «Зениту»

Во втором тайме его вратарский подвиг повторил Лодыгин, который отразил удар Диего, вышедшего один на один. Еще раньше Безденежных мог отличиться у уфимцев, но его удра принял на себя Моурисио. За десять минут до конца матча уфимцы нанесли в створ ворот 8 ударов, а питерцы – 5. Это говорит о том, что гости приехал в Питер за победой. Но футбол есть футбол. Жулиано забил свой гол на 83-й минуте игры. Гости бросились отыгрываться и получили еще одну быструю и точную контратаку. Кокорин установил окончательный счет матча – 2:0.