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«Уфа» проиграла в Санкт-Петербурге «Зениту»

30 ноября 2016, 23:31
Счет в матче 0:2 – в пользу хозяев поля.

Сегодня в Санкт-Петербурге завершился матч РОССГОССТРАХ чемпионата России по футболу, местный «Зенит» принимал на своем поле «Уфу». «Зенит» обыграл уфимскую команду – 2:0.

После перерыва счет на табло был 0:0. Лунев в первой половине игры буквально спас команду, отразив ногой опасный удар Жулиано.

Во втором тайме его вратарский подвиг повторил Лодыгин, который отразил удар Диего, вышедшего один на один. Еще раньше Безденежных мог отличиться у уфимцев, но его удра принял на себя Моурисио. За десять минут до конца матча уфимцы нанесли в створ ворот 8 ударов, а питерцы – 5. Это говорит о том, что гости приехал в Питер за победой. Но футбол есть футбол. Жулиано забил свой гол на 83-й минуте игры. Гости бросились отыгрываться и получили еще одну быструю и точную контратаку. Кокорин установил окончательный счет матча – 2:0.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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