«Триколор» начал терять ключевых клиентов

Можно напомнить, что «Триколор» попал в поле зрения Федеральной антимонопольной службы и дело дошло до судов, и ещё имеются тяжбы с региональными телеканалами. Как сообщает «Коммерсант», помимо недоступности грандов от «Discovery», в сентябре «Триколор» сообщал о приостановке вещания каналов из группы ВГТРК: «Моя планета», «Наука 2.0», «Русский роман» и другие. Связано это было «с переговорами с правообладателем по продлению сотрудничества». При этом в типовом договоре «Триколора» сказано, что поставщик имеет право в одностороннем порядке изменить список каналов и даже абонентскую плату за услуги, единственное обязательство - уведомить об этом клиента. Это может быть сделано и на сайте компании, поэтому нет никакой гарантии, что телезритель узнает об изменении контента на своём телевизоре раньше, чем нажмёт на кнопку "ВКЛ". Если учесть, что ранее этих клиентов заманивали «бесплатным» оборудованием, на самом деле продавая его в рассрочку, то зрители, скорее всего, не будут обрадованы этим изменениям, ведь кто-то уже привык смотреть именно выпавшие из программы телеканалы.