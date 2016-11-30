Сегодня в Уфе горела Гурьевская база

Posted 30 ноября 2016, 04:37
Published 30 ноября 2016, 04:37
Modified 10 ноября 2022, 18:31
Updated 10 ноября 2022, 18:31
Сегодня утром, 30 ноября, в 6:28 «22 отряду ФПС по республике Башкортостан» поступило сообщение о задымлении по адресу улица Гурьевская, 3а. Открытым огнем горели два складских помещения на базе.
В тушении пожара участвовало 14 единиц техники и 37 человек личного состава. Пламя удалось потушить в 8 утра. Причины возгорания на данный момент устанавливаются. Как сообщили в пресс-службе администрации города, погибших и пострадавших нет.