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Posted 30 ноября 2016, 04:37

Published 30 ноября 2016, 04:37

Modified 10 ноября 2022, 18:31

Updated 10 ноября 2022, 18:31

Сегодня в Уфе горела Гурьевская база

30 ноября 2016, 04:37
Причины возгорания неизвестны.

Сегодня утром, 30 ноября, в 6:28 «22 отряду ФПС по республике Башкортостан» поступило сообщение о задымлении по адресу улица Гурьевская, 3а. Открытым огнем горели два складских помещения на базе.

В тушении пожара участвовало 14 единиц техники и 37 человек личного состава. Пламя удалось потушить в 8 утра. Причины возгорания на данный момент устанавливаются. Как сообщили в пресс-службе администрации города, погибших и пострадавших нет.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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