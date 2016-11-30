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Рустэм Хамитов назначил нового председателя госкомтранса Башкирии

30 ноября 2016, 10:56
Место ставшего вице-премьером Ильяса Мунирова занял бывший директор «Башкиравтодора».

Глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал указ о назначении председателя госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству. Им стал бывший директор «Башкиравтодора» Рим Гилязетдинов, сообщает пресс-служба правительства республики.

Прежний руководитель ведомства Ильяс Муниров, как ранее сообщала "Медиакорсеть", стал вице-премьером правительства республики

Справка:

Рим Гилязетдинов родился 1 августа 1963 года в с. Бураево Бураевского района Башкири

Окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Карьеру начал в 1985 году в нефтегазодобывающем управлении «Ватьеганнефть», где работал инженером, старшим инженером, старшим инженером-технологом, инженером II категории, инженером I категории, заместителем начальника цеха.

В 1996 по 2010 годы работал на различных руководящих должностях в транспортных и нефтяных компаниях.

В 2011–2012 годах – начальник отдела госкомитета Башкирию по транспорту и дорожному хозяйству.

В 2012–2016 годах – первый заместитель председателя госкомитета Башкирию по транспорту и дорожному хозяйству.

В 2016 году – директор ОАО «Башкиравтодор».

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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