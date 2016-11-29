Наиль Гаитбаев покинул пост председателя Союза писателей Башкирии

Однако на предложение народного поэта Башкортостана Равиля Бикбаева назвать фамилии этих писателей Гаитбаев сказал, что не хочет якобы выносить сор из избы. Также теперь уже бывший председатель Союза писателей рассказал как был разбит служебный микроавтобус. По словам Гаитбаева его водительский стаж составляет более 40 лет и от таких аварий никто не застрахован и он сам пострадал в этой аварии. За ремонт машины из своих личных средств он уже заплатил больше 140 тысяч рублей. В завершение поэт и драматург поблагодарил своих коллег за совместную работу.