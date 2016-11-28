В Сипайлово земля "ушла из - под ног"

По словам местных жителей не далеко от дома №24, впритык с другим строением произошла подобная ситуация. Это случилось неделю назад. Был это обвал или авария граждане не знают, но происходящее их пугает. Кроме того их волнует вопрос, кто будет платить за вытекшую воду. Местный дворник рассказал, что вода текла примерно пять дней и только на пятые сутки приехали аварийные службы, до их приезда между многоквартирными домами было просто озеро вытекшей воды из поврежденной трубы.