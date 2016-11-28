В Башкирии двое мужчин изнасиловали, а затем убили свою знакомую

- Когда мужчины опьянели, они изнасиловали собутыльницу, испугавшись, что она сообщит о насилии в полицию, избили её. В результате 39-летняя женщина от полученных травм скончалась, - сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по РБ.