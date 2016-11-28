В 2016 году жители Башкирии начали брать больше кредитов

Также вырос объем ипотечных жилищных кредитов. Всего за девять их выдано на сумму 30,4 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя за 2015 года в 1,7 раза. Просрочка по этой категории кредитов составила 1,3 миллиарда, за год она увеличилась в 1,5 раза.