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В 2016 году жители Башкирии начали брать больше кредитов

28 ноября 2016, 16:24
Нацбанк по РБ опубликовал данные работы за девять месяцев этого года.

За девять месяцев этого года объем кредитов населению республики составил 125,4 миллиарда рублей. Это на 29,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как следует из информации Нацбанка по РБ, просроченная задолженность составила 27 миллиардов, увеличившись за год на 8,9 процента. Это выше среднероссийского показателя в 6,6 процента.

Также вырос объем ипотечных жилищных кредитов. Всего за девять их выдано на сумму 30,4 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя за 2015 года в 1,7 раза. Просрочка по этой категории кредитов составила 1,3 миллиарда, за год она увеличилась в 1,5 раза.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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