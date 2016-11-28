Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Уфе

По данным портала, самую высокую заработную плату в Уфе предлагают техническому директору строительной компании «Жилой квартал». Фирма готова ежемесячно платить от 130 тыс. рублей специалисту, имеющими шестилетний стаж работы. Ему предстоит контролировать соблюдение сроков строительства объектов и их ввод в эксплуатацию, привлекать подрядные организации и обеспечивать их взаимодействие и обеспечение их взаимодействия со службами заказчика. Претендент на эту должность должен иметь опыт реализации проектов жилищного строительства и опыт руководства реализацией крупных строительных объектов, знать процессы строительства, нормативные документы в строительстве, знать требования к проектно-сметной документации. Также ему нужно уметь планировать и распределять материальные, человеческие и производственные ресурсы, внедрять новые алгоритмы работы, добиваться выполнения поставленных задач точно и в срок.