Рустем Шайахметов: «Надеюсь, что победит здравый смысл»

Если говорить об участии председателя комитета Госсобрания Расуля Гусманова, то у меня сложилось не лучшее впечатление. Демонстрация своего негативного отношения к мероприятию, постоянные реплики с места не способствовало формированию конструктивного обсуждения. Я не знаю с чем это связано. Возможно с тем, что слушания выявили большие недостатки законопроекта, которые должны быть ликвидированы еще до принятия его в первом чтении. Ведь возглавляемый им комитет не должен быть принтером, заведомо одобряющим все проекты законов предлагаемых правительством, а обязан выявлять существующие недостатки, определять последствия принимаемых законов и на основании этого давать свои рекомендации по их принятию. Именно за это ему государство платит очень хорошую зарплату. А по этому законопроекту комитету, который он возглавляет, можно поставить жирную двойку.