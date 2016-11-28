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Рустэм Хамитов: Бюджет ФК «Уфа» - более одного миллиарда рублей

28 ноября 2016, 12:19
Глава Башкирии в интервью газете «Спорт – экспресс» рассказал о развитии футбола в республике

Глава Башкирии Рустэм Хамитов дал интервью спортивному изданию «Спорт – экспресс» в котором рассказал о том, как он оценивает игру ФК «Уфа» в российской Премьер-лиге и в целом о перспективах развития футбола в регионе. Хамитов отметил, что бюджетных денег клуб не получает! Объём финансирования клуба составляет порядка 1 млрд рублей, плюс-минус 100 млн. Конечно, это намного, в разы меньше, чем у грандов российского футбола.

- Есть бюджет клуба, и я жёстко требую работы, соответствующей финансовым возможностям. Уже шесть лет со времени создания команды придерживаемся этого правила и ни на рубль не отступаем от планов по финансовой части, - заявил Рустэм Хамитов. - Да, порой это даётся нелегко. И на меня давят. Говорят: «Нам нужен такой-то игрок». Я всегда отвечаю: «А есть ли ресурсы? Нет? Значит, будем играть теми, кто уже в команде». Нужно уметь усмирять свои эмоции по поводу бесконечного улучшения состава и покупки дорогих игроков. Финансовые проблемы возникают прежде всего в тех клубах, где есть недисциплинированность и нет должного уважения к деньгам. У нас клубу помогают республиканские и федеральные акционерные компании, которые в рамках благотворительности финансируют футбол и хоккей.

По мнению главы региона, у команды сформирован хороший менеджмент.

- У нас опытный директор клуба. У Шамиля Камиловича Газизова есть опыт работы в мини-футболе, там он выстроил связи и, придя в большой футбол, вписался в это пространство. Мы с ним смотрим в одну сторону, понимаем друг друга. У нас нет каких-то противоречий или конфликтов. Газизов управляет всеми процессами твёрдой рукой. Он и директор, и генменеджер, и селекционер. Фигаро здесь, Фигаро там – мастер на все руки! И это одна из составляющих успеха нашего клуба, - отметил глава Башкирии.

По мнению главы региона сегодня футбольный клуб «демонстрирует надёжную, профессиональную игру. Ребята действуют самоотверженно. Регулярно встречаюсь с футболистами, у меня налажен контакт с руководством клуба. После каждого матча созваниваемся, делаем беглый анализ. На сегодняшний день я доволен тем, как развиваются события».

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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