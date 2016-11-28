Рустэм Хамитов: Бюджет ФК «Уфа» - более одного миллиарда рублей

- Есть бюджет клуба, и я жёстко требую работы, соответствующей финансовым возможностям. Уже шесть лет со времени создания команды придерживаемся этого правила и ни на рубль не отступаем от планов по финансовой части, - заявил Рустэм Хамитов. - Да, порой это даётся нелегко. И на меня давят. Говорят: «Нам нужен такой-то игрок». Я всегда отвечаю: «А есть ли ресурсы? Нет? Значит, будем играть теми, кто уже в команде». Нужно уметь усмирять свои эмоции по поводу бесконечного улучшения состава и покупки дорогих игроков. Финансовые проблемы возникают прежде всего в тех клубах, где есть недисциплинированность и нет должного уважения к деньгам. У нас клубу помогают республиканские и федеральные акционерные компании, которые в рамках благотворительности финансируют футбол и хоккей.