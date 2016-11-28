Музыканты из Уфы посвятили песню Фиделю Кастро

- Мы с особыми чувствами посвящаем свою песню Фиделю. Отношение к нему в мире неоднозначное — впрочем, как и к любому по-настоящему сильному лидеру: одни его превозносят, другие – критикуют… Но ясно одно — его личность у огромного количества людей, в том числе у жителей постсоветского пространства, всегда вызывала и будет вызывать огромное уважение и искреннее восхищение: за то, что остался верен своему народу и делу. Фидель навсегда останется в памяти как символ целой исторической эпохи! - сообщает Харт Исхаков.