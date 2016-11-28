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Музыканты из Уфы посвятили песню Фиделю Кастро

28 ноября 2016, 11:07
Буквально на днях группа "Глумилино" завершила композицию под названием "Куба".

Уфимская рок-группа "Глумилино" закончила работу над композицией под названием "Куба". Эту песню они посвятили легендарному команданте Фиделю Кастро, который умер в минувшую пятницу, 25 ноября.

- "Жди меня, жди меня, Фидель, я еду на Кубу", — этим словам заканчивается наша песня, но увы этому теперь уже не суждено сбыться, - расскзывает солист музыкального коллектива "Глумилино" Харт Исхаков. - Именно 25 ноября мы закончили, по странному стечению обстоятельств, работу над студийной записью композиции "Куба". Таким образом, она стала своего рода прощанием с Великим революционером.

В песне поется о том, что ребята из музыкального коллектива собираются в гости к Фиделю Кастро — на прекрасный Остров Свободы.

- Мы с особыми чувствами посвящаем свою песню Фиделю. Отношение к нему в мире неоднозначное — впрочем, как и к любому по-настоящему сильному лидеру: одни его превозносят, другие – критикуют… Но ясно одно — его личность у огромного количества людей, в том числе у жителей постсоветского пространства, всегда вызывала и будет вызывать огромное уважение и искреннее восхищение: за то, что остался верен своему народу и делу. Фидель навсегда останется в памяти как символ целой исторической эпохи! - сообщает Харт Исхаков.

Сейчас песня только записана и уже сведена, но широкой публике ее покажут чуть позже. Сейчас можно послушать композицию с одного из выступлений группы.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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