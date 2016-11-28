Чиновникам, не организовавшим перевозку детей в школу в Бурзяне, объявлен выговор

Как ранее писала Медиакорсеть, малокомплектную школу в деревне Верхний Нугуш закрыли. Из-за этого школьникам приходилось через лес ходить в соседнюю деревню Галиакберово. Их провожали и встречали родители, которые для защиты от диких животных брали с собой топоры.