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В Башкирии избрали председателя регионального отделения «Зеленые»

27 ноября 2016, 18:16
В Уфе состоялось заседание регионального совета партии

Региональное отделение партии «Зелёные» возглавила депутат Госсобрания республики Руфина Шагапова, сообщает агентство «Башинформ». Избрание состоялось 25 ноября в Уфе.

По мнению членов регионального партийного Совета, Руфина Шагапова эффективно сочетает работу на федеральном и региональном уровне, вносит большой вклад в расширение сети местных отделений партии в Башкирии.

В феврале текущего года Шагапова была избрана заместителем председателя Российской экологической партии «Зелёные». Решение принято на IV съезде партии в Москве.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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