Страшная авария в Башкирии: столкнулись легковушка и грузовик, погибла женщина

В Аургазинском районе Башкирии сегодня произошло ДТП со смертельным исходом. На трассе Уфа-Оренбург, а районе деревни Старомакарово столкнулись легковой автомобиль "Рено Логан" и фура. В результате ДТП, как сообщают очевидцы в социальных сетях, погибла женщина. Они уточняют, что, что легковушка наехала на фуру. Женщина, по их словам, по-видимому, была не пристегнута и вылетела в окно. Несколько человек видели, как окровавленное тело лежало на снегу.