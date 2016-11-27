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"Салават Юлаев" проиграл "Локомотиву" 1:2

27 ноября 2016, 19:40
Башкирская команда потерпела поражение в заключительном матче домашней серии.

"Салават Юлаев" потерпел поражене в матче с "Локомотивом". Все шайбы были забиты во втором периоде.

- «Локомотив» нашёл путь к уфимским воротам, - говорится в сообщении пресс-службы. - Контиола своим броском заставил шайбу проскочить сквозь вратаря и медленно пересечь красную линию ворот. Чуть позже ярославцы удвоили своё преимущество. Всё то же легионерское звено гостей убежало в быструю атаку, и Козун расстрелял ворота «Салавата Юлаева». Только после этого «юлаевцы» по-настоящему встрепенулись и обрушились на ворота Мурыгина. Паршин забил в своём первом же матче после возвращения, а команда провела ещё несколько опасных атак, но «Локомотив» спасся перерывом, который отправил команды по раздевалкам.

Забить вторую шайбу «юлаевцы» так и не смогли. Поражение – 1:2.

Следующий матч в Риге против местного «Динамо» 30 ноября.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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