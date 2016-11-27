Башкирия вошла в ТОП-10 регионов России по продажам легковых автомобилей

Среди нестоличных субъектов Башкирия уступила Татарстану, Кранодарскому краю и Самарской области. Эти регионы заняли четвертое, пятое и шестое места соответственно. Первое и второе места традиционно заняли Москва и Московская область, на которые приходится более четверти всех продаж в России. Здесь продано 163,6 и 77,3 тысяи автомобилей. Это меньше, чем в прошлом году, но не помешало субъектам остаться на первом месте. На третьей позиции - Санкт-Петербург.