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В Уфе появится дискуссионная площадка «Экономический кружок»

26 ноября 2016, 19:56
Открыта регистрация на первую встречу участников

В Уфе создают дискуссионную площадку для активного обмена знаниями, опытом, мнениями, комментариями в области экономической политики и науки.

Подавляющее большинство проблем сельских и городских территорий упирается в тему экономического развития, как фундамента будущего.

- Поэтому мы решили обратиться к научному и экспертному сообществам в области экономики, социологии и философии с двумя целями: понять, какие решения можно принять в имеющихся условиях, а также сформировать экспертное сообщество Ассоциации молодых депутатов для взаимодействия на постоянной основе – пояснил председатель ассоциации Владимир Яковлев.

К участию во встречах «Экономического кружка» приглашаются не только действующие специалисты данной области, но и те, кто заинтересован в изучении экономики.

Первая встреча состоится 29 ноября по адресу: ул. Цюрупы, д. 17, ауд. 421. Для того, чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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