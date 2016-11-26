В Уфе появится дискуссионная площадка «Экономический кружок»

- Поэтому мы решили обратиться к научному и экспертному сообществам в области экономики, социологии и философии с двумя целями: понять, какие решения можно принять в имеющихся условиях, а также сформировать экспертное сообщество Ассоциации молодых депутатов для взаимодействия на постоянной основе – пояснил председатель ассоциации Владимир Яковлев.