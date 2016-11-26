Умер Фидель Кастро, лидер кубинской революции

Лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет. Об этом в эфире кубинского телевидения сообщил его младший брат, Рауль. Смерть наступила в пятницу в 22.29 по местному времени (06.29 субботы мск — ред.), объявил Рауль Кастро. По словам брата революционера, тело Фиделя в соответствии с его волей будет кремировано.