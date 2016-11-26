Министр земельных отношений Башкирии стал вице-премьером

Евгений Гурьев родился 21 сентября 1971 года в Бирске. Окончил Башкирский государственный университет, Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Кандидат юридических наук.



Трудовую деятельность начал в 1995 году в Коммерческом агропромбанке «Башкирия», где работал ведущим юрисконсультом, заместителем начальника отдела правового обеспечения.



В 1997–2004 годах – юрисконсульт, старший юрисконсульт, начальник юридического управления, директор юридического департамента, исполнительный директор, вице-президент ОАО «Урало-Сибирский банк».



В 2004–2006 годах – заместитель управляющего Башкирским отделением Сбербанка России.



В 2007–2014 годах – исполнительный директор – руководитель Приволжской региональной дирекции, главный исполнительный директор, заместитель Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ».



В 2014-2016 годах – министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.