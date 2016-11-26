Ильяса Мунирова назначили вице-премьером правительства Башкирии

Указом главы Башкирии Рустэма Хамитова заместителем премьер-министра правительства республики назначен Ильяс Муниров. Он заменил Владимира Нагорного, который возглавил администрацию Хамитова.
Справка:
Муниров Ильяс Яхиевич родился 26 июня 1968 года в д. Нижнекарышево Балтачевского района. Окончил Уфимский нефтяной институт, Башкирскую академию Государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан. Кандидат экономических наук.
Трудовую деятельность начал в 1992 году в генподрядной строительной фирме ОАО «Башнефтезаводстрой», где работал мастером участка, начальником участка, заместителем начальника производственного отдела.
В 2000–2010 годах – ведущий специалист, главный специалист, начальник управления капитального строительства администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
В 2010-2016 годах – председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству.