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Ильяса Мунирова назначили вице-премьером правительства Башкирии

26 ноября 2016, 18:14
Главный дорожник республики получил повышение

Указом главы Башкирии Рустэма Хамитова заместителем премьер-министра правительства республики назначен Ильяс Муниров. Он заменил Владимира Нагорного, который возглавил администрацию Хамитова.

Справка:

Муниров Ильяс Яхиевич родился 26 июня 1968 года в д. Нижнекарышево Балтачевского района. Окончил Уфимский нефтяной институт, Башкирскую академию Государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан. Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1992 году в генподрядной строительной фирме ОАО «Башнефтезаводстрой», где работал мастером участка, начальником участка, заместителем начальника производственного отдела.

В 2000–2010 годах – ведущий специалист, главный специалист, начальник управления капитального строительства администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

В 2010-2016 годах – председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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