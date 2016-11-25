В Башкирии появится 8 бесплатных спортивных площадок с тренажерами в стиле ГТО

Рядом с торговым центром «Башкирия» началось строительство первой из восьми спортивных площадок ГТО - «Готов к труду и обороне». Уже начали монтироваться уличные тренажеры. Скоро такие площадки будут в в Благовещенске, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Сибае, Нефтекамске и Агидели.