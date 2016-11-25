Уфа узнает своих героев - прямая трансляция

Уфа присоединилась к проекту "Русского репортера", Рыбаков фонда и площадки les.media. 25 ноября на территории всей страны, от Калининграда до Владивостока, более 700 журналистов в течение суток проживут в режиме реального времени вместе со своими героями, прогрессорами. Людей, которые меняют жизнь окружающих к лучшему, узнает вся страна. О каждом из них в день выйдет от трех-четырех историй, а после 25 ноября будут опубликованы и очерки о героях нашего времени.
Уфа не стала исключением и вошла в список городов-участников проекта. Здесь его поддержали информагентство "Медиакорсеть", "Российская газета" и Школа молодого журналиста Елены Арямновой. В Уфе будет около сорока героев, о каждом из них расскажут журналисты. Сегодня журналисты находятся с ними рядом целый день и узнают, как живут эти люди: чем они занимаются, как мыслят, что привносят в этот мир.
Редакционные штабы проектов будут работать в 35 городах России. Следите за трансляций проекта на нашем сайте и на les.media сегодня в течение всего дня. Она началась в 8.00 утра 25 ноября и закончится в 8.00 26 ноября. Прямая трансляция из Уфы будет постоянно обновляться здесь, а репортажи будут выходить в рубрике "Сегодня ".
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