Прогрессоры 24: Журналист устал писать про убийства и начал спасать жизни

— Однажды я поняла, что должна не просто писать статьи, а делать что-то большее. Мне хотелось, чтобы моя работа приносила пользу. Решение уйти из журналистики зрело постепенно. Примерно за полгода до своего ухода из СМИ я стала регулярно встречать в автобусе свою подругу Салиму. Она как раз работала в фонде. Пока мы ехали вместе с ней до дома, она рассказывала про свою работу. Я восхищалась её историями. И вот, через некоторое время в фонде появилась вакансия. Тогда я поняла, что это — моя судьба, — улыбается Илона.