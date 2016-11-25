Прогрессоры 24: Психолог Альбина Урманова: «Самая застенчивая девочка подбежала ко мне и обняла»

— Проводя тренинги, мы с детьми садились в один общий круг и работали, им очень нравилось, - рассказывает Айгуль. - И атмосфера была соответствующая : заботливые воспитатели и открытые для общения дети. Но среди них была одна девочка двенадцати лет, которая ни разу не сказала ни слова. Она забивалась в уголок, как испуганный котенок, и не шла на контакт. Позже мы с напарницей узнали, что в семье ребенка произошла трагедия: отец убил мать, после чего девочка и оказалась в приюте. Мы не стали её трогать и заставлять присоединиться к ребятам, сказали лишь, что будем ждать и как только она захочет пусть берет стульчик и садится с нами. Но она не села. Мы посещали приют один раз в две недели, и спустя некоторое время я вернулись вновь. Была суббота и многие дети были еще в школе, начинать без них занятие не хотелось, но и оставаться допоздна я тоже не могла. С руководством приюта было решено поехать за детьми в школу и забрать их самим. На крыльце школы стояла эта девочка и, увидев меня, она побежала ко мне на встречу. Прямо ко мне, не к воспитателю, а именно ко мне! И, добежав, она обняла меня и сказала: «Я знала что вы придете».