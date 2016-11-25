Прогрессоры - 24: Отец Виктор - "Нужно помогать нуждающимся, а не тем, кто на этом зарабатывает"

Протоиерей Виктор Иванов Свято-Пантелеимоновского храма Уфы – личность в городе достаточно известная, причем не только в кругу верующих людей. Так произошло потому, что он достаточно сильно выделяется на фоне многих других священнослужителей. Он много лет руководит военно-патриотическим клубом, учит детей рукопашному бою. Пишет стихи, поёт, рисует. Активно ведёт социальные сети и общается со СМИ, и не только по религиозным вопросам. Вся его жизнь – резко отрицательный ответ всем стереотипам о священниках. И при этом он консерватор, строг и последователен в сохранении традиционных ценностей.