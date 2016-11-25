Прогрессоры - 24: «Музей графики» - Валериан Гагин и коллекционер Николай Ильницкий о реализации крупного проекта в Уфе

— Чтобы оценить любую коллекцию нужно время и эталон. Но все меняется, и в этом сложность данного вопроса. Я коллекционер с огромной практикой. Когда я только начинал, то пытался все свои предметы коллекции оценивать. А сейчас уверен, что это не имеет никакого смысла: сегодня это популярно, а завтра дорожает что-то другое, ранее незаметное. Именно поэтому оценивать коллекцию крайне сложно и не нужно. Цена важна только при покупке и продаже. Музей может быть использован как инструмент заработка, но этого нет. У нас галереями владеют либо художники, либо искусствоведы, а не коммерсанты. А на западе все галеристы и основатели музея - коммерсанты , - отмечает Николай.