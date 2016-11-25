Прогрессоры 24: Мечтает ли Вера Анохина о роботах-домохозяйках?

— Неужели девочки менее способны к программированию?

— Просто девочкам это не нужно, — говорит Вера.

— Но ведь вам понадобилось!

— У меня братья увлекались программированием. Хотя, знаете, всё началось с лунохода: мы с отцом привезли с Олимпиады в Москве подарок для моего новорождённого братишки. Для того времени это была суперпрогрессивная игрушка. Луноход шагал, а тумблером можно было менять способ передвижения: ножки складывались, и луноход отправлялся в путь на колёсиках. Меня, восьмилетнюю, это так поразило, что, наверное, с тех пор мне нравится всё необычное. А что может быть необычнее робототехники? В этой области не может быть застоя. Это важно. Я хочу, чтобы в Стерлитамаке появились роботы-домохозяйки — тогда девочки охотнее пойдут в робототехнику.

— Легко ли давалось Вас программирование?

— Очень трудно: я плохо знала математику, потому что в школе у нас часто менялись учителя. Пришлось навёрстывать её самостоятельно, во взрослой жизни.

— То есть можно достичь успеха, занимаясь исключительно самообразованием?

— Не совсем. Я считаю, главное — найти хорошего учителя. В любом возрасте.

— О каком эпизоде вашей жизни вы жалеете больше всего?

— Ни о чём не жалею. Всё случается по любви Бога к нам.