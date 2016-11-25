Прогрессоры 24: Мастер Женя Захар помогает пострадавшим женщинам татуировками

На своей страничке в соцсетях в начале прошедшего лета уфимский мастер выставила пост, где впервые предложила такие татуировки женщинам. Тогда она даже не подозревала, какой это вызовет ажиотаж. Ежедневно Женя получает до 40 обращений не только из Уфы и других городов Башкортостана, но и из других регионов. Татуировщица никому не отказывает. Она сделала уже около 200 татуировок, на очереди — в два раза больше.