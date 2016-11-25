Прогрессоры - 24: Галерист Валериан Гагин - «Выставки классического формата перестали приносить людям радость»

— Мы поняли, что выставки классического формата перестали приносить людям радость. Люди хотят эмоций! Осознавая, что пространства для реализации крупных проектов сейчас у нас нет, мы ищем альтернативные возможности подачи информации в новом, понятном для людей формате. Мы хотим дополнять выставочные проекты технологическими возможностями, которые позволили бы людям провести в выставочном зале больше времени. Мы хотим сделать акцент не на формат удивления, а на формат познания - создать арт-объект, который хочется узнавать и узнавать, погружаться в него, - рассказывает о планах Валериан Гагин.