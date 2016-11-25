Прогрессоры 24: "Душа поет, когда девочки после процедуры видят себя в зеркале"

— Душа поет, когда девочки после процедуры видят себя в зеркале. У них глаза другие становятся, лицо светлеет. Как будто вычеркивают разом все плохое, что было. Я же вижу: теперь у них начнется новая жизнь. Лучше и счастливее прежней. Я со многими и потом продолжаю общаться и знаю, как меняется их отношение к себе, — говорит Женя.