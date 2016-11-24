В Уфе завершился телевизионный конкурс "ТЭФИ-Регион 2016"

Уфа во второй раз приняла один из самых масштабных телевизионных конкурсов "ТЭФИ-Регион 2016". Более 100 журналистов, а также редакторов, продюсеров со всей России боролись за бронзового "Орфея". Одну из заветных статуэток получила и журналистка из Уфы. Айгуль Кантюкова "Новости культуры" победила в номинации "Ведущий информационной программы". Кстати, отметим, что еще одна уфимская журналистка победила в специальной номинации "Преодоление". Диплом и ценный приз получила Зиля Авзалова корреспондент ГТРК "Башкортостан".