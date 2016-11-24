В первый день зимы в уфимской Черниковке 22 дома и лицей останутся без воды

1 декабря в Калининском и Орджоникидзевском районе Уфы без холодной воды останутся 22 дома и 1 лицей, сообщает пресс-служба «Уфаводоканала». В этот день сотрудники предприятия будут проводить ремонт запорной арматуры по улице Гончарова – 40 лет Октября. Воды не будет с 10.00 до 18.00 в лицее №52 по улице Гончарова, 19, а также в следующих домах: