В Башкирии виновницу смертельного ДТП с беременной посадили на 2,5 года

Суд установил, что в июне этого года женщина села за руль своего автомобиля «Chevrolet Cruze» и на улице Технической в Стерлитамаке столкнулась с «ВАЗ 21093», выехав на встречку. За рулем встречного автомобиля была 29-летняя беременная женщина, которая погибла от полученных травм.