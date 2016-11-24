В Башкирии 79-летнего педофила посадили за надругательство над маленькой девочкой

Следствие установило, что днем 5 июня прошлого года пожилой мужчина с целью удовлетворения своих половых потребностей уговорил и обманул 10-летнюю девочку, чтобы та пошла с ним в гараж. Там он демонстрировал ей фотографии порнографического характера и совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характер.