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В Башкирии 79-летнего педофила посадили за надругательство над маленькой девочкой

24 ноября 2016, 14:19
«Дедуля» совершил насильственные действия сексуального характера.

79-летний житель Хайбуллинского района Башкирии приговорен к девяти годам в колонии строгого режима за совершение преступления по статье «Совершение иных насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Следствие установило, что днем 5 июня прошлого года пожилой мужчина с целью удовлетворения своих половых потребностей уговорил и обманул 10-летнюю девочку, чтобы та пошла с ним в гараж. Там он демонстрировал ей фотографии порнографического характера и совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характер.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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