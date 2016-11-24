Уфимцам доступны квартиры с видом на Белую за 1 млн 550 тыс руб.

Именно такое жилье с уникальными видовыми характеристиками строится сегодня в одном из наиболее перспективных и экологичных районов Уфы – Кузнецовском затоне. О развитии данного микрорайона шла речь на прошедшей накануне в Уфе пресс-конференции с участием представителей госкомитета РБ по строительству и архитектуре, администрации города, уфимского городского агентства ипотечного кредитования и ключевого застройщика Кузнецовского затона – Группы Компаний «Госстрой». На публичных слушаниях уфимцы одобрили проект застройки данного микрорайона.

И в ближайшем будущем здесь появятся детские сады, школы, магазины, рестораны, спортивные площадки, аптеки и поликлиники – в общем все, что нужно современному человеку для комфортной жизни.