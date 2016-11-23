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Завтра совет директоров «Башнефти» рассмотрит оферту «Роснефти»

23 ноября 2016, 13:35
Обязательное предложение о приобретении обыкновенных акций «Башнефти» у миноритарных акционеров «Роснефть» направила 15 ноября.

Завтра, 24 ноября, совет директоров «Башннефти» рассмотрит предложение "Роснефти" по покупке ценных бумаг компании, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании.

В сообщении компании отмечается, что будет рассмотрен вопрос "о принятии рекомендаций для акционеров "Башнефти" в отношении поступившего обязательного предложения "Роснефти" о приобретении эмиссионных ценных бумаг общества".

Напомним, что обязательное предложение о приобретении обыкновенных акций «Башнефти» у миноритарных акционеров Роснефть направила 15 ноября. Предложение «Роснефти» составило 3706,41 руб. за акцию. Всего компания может выкупить 55,466 млн акций «Башнефти». Принять решение необходимо в течение 76 дней.

В середине октября "Роснефть" закрыла сделку по покупке у государства 50,08% акций "Башнефти" за 329,7 млрд руб., еще 25% плюс одна акция находятся в собственности Башкирии.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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