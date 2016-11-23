Стало известно, сколько денег выделят на организацию «Матча звезд КХЛ»

Меню банкета составлено из расчета 3,35 тыс. руб на человека. Гостям должны подать ассорти из домашних сыров с конфетюром, паштет из печени кролика в глазури из хурмы, профитроли с белыми грибами и крем-чизом, домашние копчености из косули холодного копчения, утиную грудку и мясо лося. Также гостей должны угостить салатом из питахайи, морских гребешков, кеноа и муссом «Том-ям», говяжим языком глазированным в соусе «Жу» и кремом из печеного картофеля. На горячее им подадут суп «Буйабез» из морепродуктов и медальоны из телятины с фуа-гра, трюфельным муссом и соусом из белых грибов. Десерт будет морковным с гелем из маракуйи. Пить гости будут водку «Белуга», сухие вина «Божоле» и «Гави Иль Доже», а также виски «Джемесон».