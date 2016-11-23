Башкирия упала в рейтинге трезвости региона России

В этом году наряду с другими условиями учитывались количество смертей от алкогольного отравления, число людей, страдающих алкогольной зависимостью, и количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Если в 2015-м брался в расчет объем продаж водки и пива, то в этом году эксперты приняли во внимание коньячную продукцию, вина, шампанское, ликер, медовуху и другие напитки.