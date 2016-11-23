mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Башкирия упала в рейтинге трезвости региона России

23 ноября 2016, 15:02
Эксперты считают, что это показатель работы властей над улучшением "социального климата".

Башкирия опустилась в третью десятку Национального рейтинга трезвости субъектов РФ, сообщает газета "Известия". В сравнении с прошлым годом регион потерял две позиции, заняв 21-ое место из возможных 85-ти. Рейтинг составлен участниками проекта «Трезвая Россия» и экспертно-аналитическим центром при Общественной палате.

Самыми трезвыми регионами названы Чеченская Республика, Ингушетия и Дагестан. Хуже всего дело обстоит в Магаданской области, Чукотском автономном округе и Коми.

В этом году наряду с другими условиями учитывались количество смертей от алкогольного отравления, число людей, страдающих алкогольной зависимостью, и количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Если в 2015-м брался в расчет объем продаж водки и пива, то в этом году эксперты приняли во внимание коньячную продукцию, вина, шампанское, ликер, медовуху и другие напитки.

- Данный рейтинг также поможет оценить деятельность глав регионов, - говорится в сообщении. - По словам руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, благодаря этому списку можно выяснить, насколько успешно чиновники работают над улучшением здоровья граждан и «социального климата региона».

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44