В Башкирии троих осудили за нападение на полицейского

В суде установили, что майским вечером этого года в день «последнего звонка» двое полицейский патрулировали пляж на реке Белой в городе Салавате. Пьяные отдыхающие учинили конфликт с одним из полицейских и начали его оскорблять. После этого Ланев напал на представителя власти и несколько раз ударил его по голове, при этом снимал это на камеру мобильного, а впоследствии и выложил запись в интернет.