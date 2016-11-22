В Башкирии сокращается количество выданных разрешений на строительство жилья

- По наличию площадок только Уфа испытывает какие-то трудности с инженерно-обеспеченными площадками, потому что в других районах республики стоят целые дома, где продано всего 5-10 квартир, - сказал он. - Уфа столкнулась с этой проблемой. Есть большая территория Забелья, вся территория Демы. Только там есть проблема по сетям водоснабжения и водоотведения. На эти цели необходимо около 6-7 млрд. руб. За счет государства построить. Если бы это было решено, то был запущен старт для освоения этой площадки, но сегодня нет средств.