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Информсистема ЖКХ в Башкирии заработает на полную мощность в 2017 году

22 ноября 2016, 16:51
На сегодня заполняемость отдельных разделов составляет в среднем 80 процентов.

Информационная система ЖКХ планируется полностью сдать в эксплуатацию в следующем году. Такие планы озвучил сегодня на пресс-конференции депутат Госдумы от Башкирии Павел Качкаев.
На сегодня регистрацию в системе прошли 89,8 процента управляющих организаций, более 87 процентов поставщиков ресурсов. По многоквартирным домам информация представлена на 100 процентов, по частным - на 65,9 процента. Также в системе представлены 895 администраций городов и районов и восемь региональных министерств.
- Система очень сложная, потому что здесь и тарифы, и концессионные соглашения и аварийка, все должно быть видно, - отметил в беседе с журналистами Павел Качкаев. - Но отступать никто не собирается, и, я думаю, в 2017 году система заработает. Всем нам тогда, думаю, будет проще, по крайней мере мы избавимся от бумажной волокиты.
Напомним, государственная информационная система ЖКХ создаеися в соответствии с ФЗ-209 от 21 июля 2014 года.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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