Информсистема ЖКХ в Башкирии заработает на полную мощность в 2017 году

Информационная система ЖКХ планируется полностью сдать в эксплуатацию в следующем году. Такие планы озвучил сегодня на пресс-конференции депутат Госдумы от Башкирии Павел Качкаев.

На сегодня регистрацию в системе прошли 89,8 процента управляющих организаций, более 87 процентов поставщиков ресурсов. По многоквартирным домам информация представлена на 100 процентов, по частным - на 65,9 процента. Также в системе представлены 895 администраций городов и районов и восемь региональных министерств.

- Система очень сложная, потому что здесь и тарифы, и концессионные соглашения и аварийка, все должно быть видно, - отметил в беседе с журналистами Павел Качкаев. - Но отступать никто не собирается, и, я думаю, в 2017 году система заработает. Всем нам тогда, думаю, будет проще, по крайней мере мы избавимся от бумажной волокиты.

Напомним, государственная информационная система ЖКХ создаеися в соответствии с ФЗ-209 от 21 июля 2014 года.