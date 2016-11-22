Башкирия стала одним из лидеров в России по росту тарифов в 2017 году

Как следует из документа, в Башкирии тарифы вырастут на 5,8%. Лидером стала Москва, где коммунальные услуги станут дороже на 7%, далее - Санкт-Петербург, Камчатка, Якутия. Там индексация составит 6%. В Кемеровской области тарифы станут дороже на 5,9%.