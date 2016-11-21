В Башкирии направят 100 миллионов на музей на базе Городища Уфа-II

Общественно-деловая зона будет состоять из сувенирных лавок, ресторана башкирской кухни, бар с экспозициями изготовления напитка кумыс, гостиная меда «Алтын солок» с экспозициями продуктов пчеловодства и чайным столом. Также здесь будет фитобар с различными травяными чаями, их рецептами и мини-цеха по приготовлению национальных блюд.