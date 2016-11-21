В Башкирии мужчина обезглавил своего собутыльника

- Утром 19 ноября 2016 года местный житель сообщил в правоохранительные органы о том, что в своей квартире, проснувшись утром, обнаружил тело 43-летнего мужчины. Накануне хозяин употреблял спиртное в компании двух своих знакомых, - рассказали в пресс-службе ведомства, - Установлено, что 22-летний гость в ходе употребления спиртного стал отправлять за новой порцией 43-летнего мужчину. На отказ идти за спиртным, 22-летний мужчина ножом нанёс множественные удары 43-летнему, отчего наступила смерть потерпевшего.