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В Башкирии мужчина обезглавил своего собутыльника

21 ноября 2016, 12:26
Ссора произошла из-за отказа идти в магазин за очередной порцией алкоголя

В башкирском Малоязе предъявили обвинение 22-летнему местному жителю, как сообщили в пресс-службе следственного комитета, мужчина обвиняется в убийстве своего знакомого.

- Утром 19 ноября 2016 года местный житель сообщил в правоохранительные органы о том, что в своей квартире, проснувшись утром, обнаружил тело 43-летнего мужчины. Накануне хозяин употреблял спиртное в компании двух своих знакомых, - рассказали в пресс-службе ведомства, - Установлено, что 22-летний гость в ходе употребления спиртного стал отправлять за новой порцией 43-летнего мужчину. На отказ идти за спиртным, 22-летний мужчина ножом нанёс множественные удары 43-летнему, отчего наступила смерть потерпевшего.

Как сообщалось ранее, правоохранителям пришлось разыскивать отрезанную голову погибшего, её нашли недалеко от дома в сугробе.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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