В Башкирии фельдшерам будут давать по пол миллиона

- Планируется, что в 2017 году с помощью новой меры поддержки будут трудоустроены 72 специалиста, - говорится в сообщении правительства. - В настоящее время министерством уже организованы встречи с выпускниками образовательных учреждений среднего профессионального образования, начат прием документов от специалистов. Аналогичные меры поддержки планируется осуществлять для врачей различных специальностей. В ближайшей перспективе наиболее актуально привлечение специалистов-неонатологов и гинекологов.