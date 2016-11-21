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В Башкирии фельдшерам будут давать по пол миллиона

21 ноября 2016, 17:41
Получить пособие можно будет только при условии работы на одном месте в течение пяти лет.

Региональный Минздрав разработал новый механизм поддержки фельдшеров, которых в республике сейчас не хватает. При условии работы в одной медицинской организации, им будут выплачивать единократное пособие в 500 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства республики, сегодня в Башкирии 39 пунктов не работают по причине отсутствия специалистов. Более чем в 100 фельдшерско-акушерских пунктах обслуживание населения осуществляют специалисты по совместительству.

- Планируется, что в 2017 году с помощью новой меры поддержки будут трудоустроены 72 специалиста, - говорится в сообщении правительства. - В настоящее время министерством уже организованы встречи с выпускниками образовательных учреждений среднего профессионального образования, начат прием документов от специалистов. Аналогичные меры поддержки планируется осуществлять для врачей различных специальностей. В ближайшей перспективе наиболее актуально привлечение специалистов-неонатологов и гинекологов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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